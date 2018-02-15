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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Тема: Выкуп баллонов с остатками газа – закиси азота.
    • Мария44 Вчера в 18:57 «Ответить»
      Здравствуйте. У нас накопились баллоны с остатками газа – закиси азота. Подскажите надежную фирму для выкупа этих баллонов.
      • New! Boris5 Вчера в 22:32 «Ответить»
        Большинство ёмкостей «советских» времён не соответствует новым стандартам, поэтому их заправка не осуществляется, и приём газовых баллонов б/у такого вида мало кто осуществляет, поэтому они зависли мёртвым грузом на предприятиях, а также у частников.
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