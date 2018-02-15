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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Визитницы под заказ
    • VALKO Вчера в 18:24 «Ответить»
      реально ли где то заказать подставки под рекламки, визитницы, из оргстекла или прозрачного пластика, но немного не стандартные, по своему типа дизайну ???
      • New! Boltik6 Вчера в 23:29 «Ответить»
        а чего нет та...наверное можно, но нужно найти завод, и все....там и заказывать, вроде как в китае в разных алиекспресах можно что то готовое найти, наверное.
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