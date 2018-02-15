Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 15 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 73 посетителя
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Не подскажете, где машины специальной защитной плёнкой покрывают?
    • Smeren Вчера в 17:53 «Ответить»
      Не подскажете, где машины специальной защитной плёнкой покрывают?
      • Xirthare Вчера в 17:55 «Ответить»
        Мне машину покрыли специальной антигравийной плёнкой вот в этом салоне https://madwrappers.ru/ . Замечательно помогает не только от гравия, но и от грязи, дождя, и прочих неприятностей. Очень доволен результатом.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода