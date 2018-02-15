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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: БРУС СОСНА
    • VALKO Вчера в 16:52 «Ответить»
      нужен брус сосна, для строительства, 200х200х6, большие партии, для длительного сотрудничества
      • New! Lazik665 Вчера в 23:28 «Ответить»
        Могу вас связать с не плохим поставщиком, ну они посредники, но цены не очень завышение, идут на уступки, не уверен что сейчас у них есть сосна, но компания хорошая
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