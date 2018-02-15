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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Закупится в новую квартиру
    • VALKO Вчера в 16:49 «Ответить»
      Мы скоро переедем в новую квартиру. Сейчас хотим купить мебель. Бюджет небольшой. Все ушло на покупку квартиры. Подскажите где можно посмотреть в недорогую и качественную мебель?
      • New! Lazik665 Вчера в 23:27 «Ответить»
        Я бы вам не советовал покупать дешевую мебель. Мы как-то купили в компании Много Мебели по акции диван и стенку. Через пол года диван просел. Больше я на такие акции не ведусь.
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