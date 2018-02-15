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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: вытяжка
    • svet13 Вчера в 14:55 «Ответить»
      открываем с мужем пекарню, нашли помещение, делаем все необходимое, купили печи уже , нужна теперь хорошая вытяжка, где можно заказать с установкой?
      • New! mala7 Вчера в 22:26 «Ответить»
        вам нужна хорошая промышленная вытяжка. подбирать нужно по проекту. даже не знаю где такие купить можно.
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