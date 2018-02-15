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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: колеса на коляску
    • maLY99 Вчера в 14:50 «Ответить»
      у нас после зимней слякоти испортились шины на коляске, можно ли где нибудь купить новые? а то коляска хорошая жалко её выбрасывать.
      • New! svet13 Вчера в 22:30 «Ответить»
        мы с мужем покупали коляску с безкамерными колёсами, потому что много слышала что они быстро изнашиваются.
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