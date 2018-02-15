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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Тема: Как начисляются алименты с неработающего отца?
    • dukat Вчера в 13:59 «Ответить»
      Как начисляются алименты с неработающего отца?
      • Smeren Вчера в 15:20 «Ответить»
        Перейдите по этой ссылке https://vseprorazvod.ru/aliment/alimenty...yushhego-ottsa/ . Вы попадёте на статью, которая в полной мере ответит на Ваш вопрос. Обычно начисление алиментов в таких случаях происходит с пособия, или других прибылей.
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