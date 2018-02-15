Автор, Вы подбирайте себе мойку под общий интерьер кухни или под столешницу. Если тумбочка с мойкой будет отдельностоящая, то можно накладную купить, а если столешница сплошная, то уже встраиваемая модель нужна. Керамику не советую рассматривать как вариант - красивая, но хрупкая - если что-то упадёт, то будет трещина. Обратите своё внимание на мойки из кориана или акрила - они поглощают шум воды, можно подобрать под любой интерьер и могут быть различной формы. Если сложно пока определиться, посмотрите модели из различных материалов на сайте