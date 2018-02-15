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    Чт., 15 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Мойка на кухню
    • Ирина Зинина Вчера в 13:05 «Ответить»
      Посоветуйте, какую мойку лучше взять на кухню - обычную из нержавейки или может из искусственного камня? Ищу глубокую модель, чтоб было удобно мыть крупногабаритную посуду, а то у нас семья очень большая и готовлю большие объёмы. Где в Нижнем Новгороде есть большой выбор кухонных моек и аксессуаров к ним, чтоб было из чего выбрать и с чем сравнить?
      • ANNAC Вчера в 13:16 «Ответить»
        Я бы советовала хорошую посудомойку купить для большой семьи. А мойка как дополнение на кухне для небольшого объёма посуды. Тогда можно любую модель брать. Но мне больше всего нравятся мойки с двумя раковинами - удобная вещь. А чтоб Вам было проще за ней ухаживать, покупайте из нержавейки.
        • СЕМсер Вчера в 13:29 «Ответить»
          Посудомойка - это, конечно, хорошо, но если она сломается, то посуду нужно всё равно мыть где-то. Лучше иметь и то, и другое на кухне. И бывает, что не всё можно в посудомойке хорошо отмыть. Поэтому мойка должна быть обязательно на кухне и она должна быть удобной и прочной. Я люблю красоту, но отдаю предпочтение практичности. Жене купил мойку глубиной 180 мм - самый удобный вариант, чтоб дополнительно не нагибаться и удобно было мыть посуду. Материал выбрал композитный - дорого, но характеристики у него отличные.
        • MARISER Вчера в 13:42 «Ответить»
          Автор, Вы подбирайте себе мойку под общий интерьер кухни или под столешницу. Если тумбочка с мойкой будет отдельностоящая, то можно накладную купить, а если столешница сплошная, то уже встраиваемая модель нужна. Керамику не советую рассматривать как вариант - красивая, но хрупкая - если что-то упадёт, то будет трещина. Обратите своё внимание на мойки из кориана или акрила - они поглощают шум воды, можно подобрать под любой интерьер и могут быть различной формы. Если сложно пока определиться, посмотрите модели из различных материалов на сайте https://osmin.ru/ .
          • Gribok Вчера в 20:04 «Ответить»
            у нас дома нержавейка и я доволен вполне
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