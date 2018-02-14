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    Ср., 14 февраля 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Очень прошу совет по клеевым пистолетам!
    • New! Soul Cегодня в 12:06 «Ответить»
      Уважаемые мужчины и девушки (если в теме), пожалуйста, посоветуйте!
      Решила увлечься рукоделием, хочу научиться делать искусственные ростовые цветы из гофробумаги и изолона. Для склейки рекомендуют использовать клеевой пистолет.
      Посмотрела в интернет-магазине Тул1 https://tool1.com.ua/buy/kleevye-pistolety-elektricheskie/ глаза разбежались, моделей много, разница в цене большая, характеристики тоже разные. Незнаю что выбрать.

      Подскажите, на что обратить внимание, какая мощность нужна и какие клеевые палочки под него нужно купить?
      Хотелось бы уложиться в пределах 400-500грн. (800-1000 руб.).
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