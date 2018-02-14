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    Тема: Аренда спецтехники
    • Сегодня! kentavr Cегодня в 03:38 «Ответить»
      Форумчане, решил у вас проконсультироваться по поводу аренды спецтехники: аренды нескольких спецпушек. Где можно арендовать я уже нашел (вот здесь, если кто уже арендовал у них, то оставьте отзыв), а вот какой модели лучше брать спец пушку не знаю, вернее не могу определиться. Кто бывал уже в такой ситуации и может помочь советом?
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