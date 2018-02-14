У меня еще от папы остался старый проектор и множество диафильмов. На каждый семейный праздник у нас есть отличная традиция – мы обязательно просматриваем старые пленки, вспоминаем нашу молодость и тех, кого уже нет рядом с нами. Раньше для этой цели использовали обычную белую простынь, а теперь сын решил купить полотно для проектора, чтобы изображение было максимально ярким и четким. Может кому понадобиться, делюсь ссылкой на сайт где можно недорого приобрести качественное полотно для проектора -