Его никто и не отменял. А если лишат права, то чемпионат мира в 2018 году вообще не состоится, поскольку сроки организации подходят к концу - 2 года до кУБКА кОНФЕДЕРАЦИЙ. Выбрать другого организатора не получится, потому что подготовка идёт на долгосрочную перспективу - 10 лет и финансового fair-play. Так что следующий чемпионат мира по футболу проидёт в 2022 году. И тогда британской футбольной ассоциации надают по башке за дезорганизацию футбольной системы и лишения футбольного праздника для всего мирового сообщества.