Скоро 23 Февраля и многие женщины снова будут ломать себе голову что же подарить своим мужчинам. А я вот, кажется, знаю, что дарить своему мужу на этот раз. У него недавно сгорел шуруповерт. Он по этому поводу очень расстроился. Муж частенько что-то мастерит и инструмент ему нужен. Хочу подарить ему шуруповерт, а вот какой? Подскажите, пожалуйста.
Ох, не стал бы я на Вашем месте искушать судьбу. А вдруг Ваш подарок не понравится мужу? Каждый мужик обычно подбирает инструмент под себя и имеет свои пристрастия к той или иной марке и бренду. А если Вы не то ему подарите? Ваш муж расстроится.
Дарёному коню в зубы не смотрят. К тому же, если инструмент будет действительно хороший, известного бренда, то повода для расстройства у Вашего мужа не будет. Лучше берите аккумуляторный аппарат. С ним можно везде работать. А купить аккумуляторный шуруповерт можно, к примеру, в этом магазине https://kuzmich24.ru/market/instrument_o...t/shurupoverty/