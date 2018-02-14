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    Ср., 14 февраля 2018г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Шуруповерт
    • Ивановна Вчера в 12:29 «Ответить»
      Скоро 23 Февраля и многие женщины снова будут ломать себе голову что же подарить своим мужчинам. А я вот, кажется, знаю, что дарить своему мужу на этот раз. У него недавно сгорел шуруповерт. Он по этому поводу очень расстроился. Муж частенько что-то мастерит и инструмент ему нужен. Хочу подарить ему шуруповерт, а вот какой? Подскажите, пожалуйста.
      • Громада Вчера в 12:35 «Ответить»
        Ох, не стал бы я на Вашем месте искушать судьбу. А вдруг Ваш подарок не понравится мужу? Каждый мужик обычно подбирает инструмент под себя и имеет свои пристрастия к той или иной марке и бренду. А если Вы не то ему подарите? Ваш муж расстроится.
        • Андрей Ветров Вчера в 12:40 «Ответить»
          Дарёному коню в зубы не смотрят. К тому же, если инструмент будет действительно хороший, известного бренда, то повода для расстройства у Вашего мужа не будет. Лучше берите аккумуляторный аппарат. С ним можно везде работать. А купить аккумуляторный шуруповерт можно, к примеру, в этом магазине https://kuzmich24.ru/market/instrument_o...t/shurupoverty/
          • Мартов Дима Вчера в 12:46 «Ответить»
            Да нормальный подарок будет, тем более, что нужный. Это всё лучше, чем дарить никому не нужные безделушки. Я думаю, что такому подарку Ваш муж будет только рад.
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