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    Вт., 13 февраля 2018г.
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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Нужен детский логопед в Санкт-Петербурге
    • Сегодня! Klinton Cегодня в 00:31 «Ответить»
      Посоветуй, пожалуйста. Ребенок боится незнакомых, поэтому нужен очень мягкий человек, с хорошим подходом к детям.
      • Сегодня! VALKO Cегодня в 02:43 «Ответить»
        Напишите возраст ребенка. Не все логопеды работают с детьми младше 3 лет. Если у вас такой возраст - будет еще сложнее найти специалиста.
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