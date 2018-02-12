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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Школа
    • Сегодня! mamula Cегодня в 18:59 «Ответить»
      как вы относитесь к тому, что уже в младших классах ввели экзамены? Хотелось бы узнать мнение родителей о введении в школах ФГОС, плюсы и минусы этих экзаменов для детей 1-4 классов. По моему мнению, они совершенно излишни, только в стресс детей вгоняют.
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