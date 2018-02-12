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    Пн., 12 февраля 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Качественный аккумуляьор
    • albert34 Вчера в 20:21 «Ответить»
      Здравствуйте. Подскажите надежный магазин для покупки качественного аккумулятора недорого друзья.
      • New! Boris5 Вчера в 22:34 «Ответить»
        Аккумулятор в автомобиле — важная составляющая, ведь это источник автономного питания. Срок его эксплуатации составляет в среднем 3 - 5 лет, но напрямую зависит от правильности использования и обслуживания. И, если вы приобрели б/у автомобиль, или после покупки нового авто прошло много времени — вам «светит перспектива» приобретения нового аккумулятора.
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