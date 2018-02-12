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    Пн., 12 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Чем лучше дом обложить – кирпичом, или сайдингом?
    • Jokerin Вчера в 18:44 «Ответить»
      Чем лучше дом обложить – кирпичом, или сайдингом?
      • New! Smeren Вчера в 22:40 «Ответить»
        Кирпич сам по себе довольно тяжёлый, и будет давить на фундамент, поэтому я считаю, что отделка дома сайдингом - оптимальный вариант. Мне данную услугу оказала эта компания https://kupisiding.ru/ . Настоящие профессионалы.
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