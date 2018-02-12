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    Пн., 12 февраля 2018г.
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    Тема: Дым машина.
    • Froinivim Вчера в 17:08 «Ответить»
      Каких денег стоит дым машина хорошая? И вообще можете посоветовать какую-нибудь конкретную модель дым машины? Я просто вообще не разбираюсь в оборудовании таком.
      • Useyaryl Вчера в 17:15 «Ответить»
        Ну в принципе тысяч за восемь-десять рублей можно хорошую надежную дым машину купить. Но если помещение большое например, то обязательно нужно будет купить не одну, а две.
        • Fades Вчера в 17:28 «Ответить»
          Дым машина Involight FM1200 - это неплохой вариант в принципе. Она достаточно дешевая, при этом в интернете о ней хорошие отзывы в основном. Но сам я не пользовался такой. Купить её кстати вот здесь например можно - http://www.artistpro.ru/catalog/generatory/ . Но вообще трудно советовать, не зная, какого размера помещение вам нужно дымом заполнить.
          • Tamavil Вчера в 17:39 «Ответить»
            Если плохо разбираетесь в таком оборудовании, то просто проконсультируйтесь с менеджером по продажам в специализированном магазине каком-нибудь, это самый простой вариант.
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