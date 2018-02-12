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    Пн., 12 февраля 2018г.
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    Тема: Нотариус в Москве, так что бы быстро работал
    • Oldmen65 Вчера в 15:11 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста нотариальную контору г. Москва чтобы работала в воскресенье, и желательно где очередей по меньше
      • VALKO Вчера в 21:57 «Ответить»
        Зайдите на сайт Московской городской нотариальной Палаты - там предсавлен полный перечень нотарисов города Москвы с указанием телефонов и адресов.
        Кроме того, там же Вы найдете распорядок работы большинства нотариусов.
        Многие нотариусы в Москве работают в выходные дни.
        Удачи!
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