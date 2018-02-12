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    Пн., 12 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Когда лучше бурить скважину
    • VALKO Вчера в 13:20 «Ответить»
      Кто бурил скважину на воду на участке зимой? Хлопотное занятие? или лучше летом?
      • Klinton Вчера в 21:53 «Ответить»
        Весной вода ближе всего к поверхности земли, а осенью - ниже. Кто хочет хорошую скважину-бурит осенью.
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