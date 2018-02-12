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    Пн., 12 февраля 2018г.
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    Тема: Бесплатно связаться с поддержкой М видео?
    • Taoplker Вчера в 13:12 «Ответить»
      Для решения некоторых вопросов, касаемых бонусов и личного кабинета на сайте м видео хочу позвонить на номер горячей линии, который обычно начинается с 8 800. Искал через 2гис у нас в городе, но выдает, только магазины. Позвонил в магазин, там консультант не знает телефон, а решить мою проблему он не может. Кто знает номер телефона?
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