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    Пн., 12 февраля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Как и где снять старую плитку с фасада дома
    • VALKO Вчера в 12:57 «Ответить»
      Назовите мне адекватную цену за снятие аварийной плитки с фасадов многоэтажек. и какие компании ето делают где лучше заказывать
      • Klinton Вчера в 21:51 «Ответить»
        компании есть такие, промишление альпинисты, вот у них нужно и спросить, есть целие конторы которие предоставляют такие услуги, а есть частники.
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