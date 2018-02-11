Скажите, удобно ли просить для себя подарок самой? Дело в том, что мой муж совершенно не умеет дарить подарки и постоянно дарит мне какие-то ненужные безделушки, и получается бесполезная трата семейного бюджета. А я люблю золото, драгоценные камни... Вот и хочу попросить у него подарить мне перстень с изумрудом, таким, как тут. Но я ещё ни разу ни у кого подарки не просила.
А мне рубин больше по душе, да и по знаку зодиака он мне подходит. В этом смысле, я никогда ни на кого не надеюсь, и то, что мне нравится, покупаю сама. Быть может, автор, и Вам купить самой перстень с изумрудом?
Lavanda, это хорошо, что Вы сама себе покупаете любимые украшения, но, всё таки, как приятно получать их от любимого. И если человек не понимает, какой подарок нужен супруге, то почему бы не направить его на верный путь.