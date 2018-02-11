Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 11 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 109 посетителей
    Форум: Поздравления!
    Новая тема
    Тема: Подарок для меня
    • Сегодня! Anzhelika Cегодня в 03:31 «Ответить»
      Скажите, удобно ли просить для себя подарок самой? Дело в том, что мой муж совершенно не умеет дарить подарки и постоянно дарит мне какие-то ненужные безделушки, и получается бесполезная трата семейного бюджета. А я люблю золото, драгоценные камни... Вот и хочу попросить у него подарить мне перстень с изумрудом, таким, как тут. Но я ещё ни разу ни у кого подарки не просила.
      • Сегодня! Golubika Cегодня в 03:37 «Ответить»
        У меня есть подруги, которые тоже дарят мне бесполезные подарки, если я сама не закажу у них что-то конкретное. А Вы у мужа стесняетесь просить - так нельзя.
        • Сегодня! Lavanda Cегодня в 03:43 «Ответить»
          А мне рубин больше по душе, да и по знаку зодиака он мне подходит. В этом смысле, я никогда ни на кого не надеюсь, и то, что мне нравится, покупаю сама. Быть может, автор, и Вам купить самой перстень с изумрудом?
          • Сегодня! Ljubasha Cегодня в 03:49 «Ответить»
            Lavanda, это хорошо, что Вы сама себе покупаете любимые украшения, но, всё таки, как приятно получать их от любимого. И если человек не понимает, какой подарок нужен супруге, то почему бы не направить его на верный путь.
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        Парикмахерская2(1) Женский форумNataxaВчера в 13:15Vikusia Cегодня в 11:17
        Процент за кредит9(2) Экономика, финансы, бизнесАноним12.09.17 в 12:24Vikusia Cегодня в 11:15
        Как спилить дерево6(1) Строительство и ремонтpoet17.08.17 в 15:02imperator7 Cегодня в 10:00
        Онкологическая клиника2(1) Медицина и Здоровьеlenamyshk07.02.18 в 11:16kristina1987q Cегодня в 09:23
        отбеливание зубов5Медицина и Здоровьеtomacka25.01.18 в 21:22Наталья Шмит Cегодня в 09:02
        Автотюнинг9АвтоФорумKlinton04.12.17 в 15:20alxdvr Cегодня в 08:11
        Нужны трубы для отопления7Строительство и ремонтRoman33005.10.17 в 21:30Quincy Cегодня в 08:05
        Идёт загрузка...
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2018г.

        Форум Нижнего Новгорода