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    Вс., 11 февраля 2018г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Чем договорной режим от законного отличается? Имею ввиду, имущество двух супругов.
    • New! Smeren Вчера в 22:56 «Ответить»
      Чем договорной режим от законного отличается? Имею ввиду, имущество двух супругов.
      • New! Jokerin Cегодня в 00:06 «Ответить»
        Рекомендую Вам ознакомиться вот с этой статьёй http://vseprorazvod.ru/divide/imushhestv...zhdu-suprugami/ . Из неё Вы узнаете много полезной информации, в частности, что, если не составлен брачный договор, автоматически режим становится законным.
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