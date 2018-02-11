Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 11 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 86 посетителей
    Форум: Юридический форум
    Новая тема
    Тема: Должен ли муж платить алименты жене, если они развелись?
    • New! Smeren Вчера в 22:54 «Ответить»
      Должен ли муж платить алименты жене, если они развелись?
      • New! Jokerin Вчера в 23:52 «Ответить»
        Обычно алименты назначаются лишь в том случае, если есть совместный ребёнок, и ему ещё не исполнилось три года. Советую Вам вот эту статью почитать http://vseprorazvod.ru/aliment/alimenty-...erzhanie-zheny/ . Она в деталях об этом расскажет.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода