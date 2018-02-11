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Вс., 11 февраля 2018г.
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Форум: Строительство и ремонт
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Тема: Строй леса, купить дорого будет ?
Форум:
Строительство и ремонт
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Тема:
Строй леса, купить дорого будет ?
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VALKO
Вчера в 20:36
«Ответить»
Что лучше арендовать строительные леса или приобрести? ч имею в веду, если куплю, смогу потом продать или сдавать ???
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