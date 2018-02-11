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    Вс., 11 февраля 2018г.
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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Что лучше сухой корм или еда со стола для собаки?
    • Станислава Вчера в 19:04 «Ответить»
      Подскажите, чем лучше кормить пса? У меня такса, всегда варила ему кашу с мясом. В последнее время стал есть её хуже и начались проблемы с пищеварением. Может лучше на сушку перевести?
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