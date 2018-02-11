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    Вс., 11 февраля 2018г.
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    Тема: как раздавать Wi-Fi
    • Hann Вчера в 17:57 «Ответить»
      кто знает?
      • Tarada Вчера в 17:59 «Ответить»
        Многих пользователей интересует вопрос, как раздавать Wi-Fi с ноутбука, особенно если дома нет роутера. Обширную статью нашел в онлайн журнале http://ichip.ru/kak-razdat-wi-fi-s-noutbuka.html Порадовала пошаговая инструкция о том, как всё настроить.
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