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    Вс., 11 февраля 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Поделки для своего авто
    • mamula Вчера в 13:44 «Ответить»
      Часто читала, что автомобилисты часто придумывают для своего авто и его обслуживания различные приспособления и используют их у себя в гараже. к примеру, пневмодомкрат http://ladamaster.com/pnevmodomkrat-svoimi-rukami. есть ли у вас такие приспособы, и как часто вы ими пользуетесь?
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