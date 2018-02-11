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    Вс., 11 февраля 2018г.
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    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
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    Тема: Реклама на автомобиле
    • jaroslava07 Вчера в 12:40 «Ответить»
      Недавно немножко расширили свою компанию) Занимаемся мебелью) Так вот докупили автомобилей, и в голову пришла идея сделать рекламу на автомобилях, у нас их немного, три на данный момент. Сейчас выбираем к кому обратиться за услугой, но вот к кому не знаем, поскольку первый раз сталкиваемся. Вот из всего, что видели, хотим присмотреться к Рекламной Мастерской. Уж очень нам понравились работы, которые они делали - http://www.reklamnaya-masterskaya.ru/reklama-na-avto. Может кто уже обращался к ним?) Подскажите как Вам, и стоит ли вообще?)
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