Недавно немножко расширили свою компанию) Занимаемся мебелью) Так вот докупили автомобилей, и в голову пришла идея сделать рекламу на автомобилях, у нас их немного, три на данный момент. Сейчас выбираем к кому обратиться за услугой, но вот к кому не знаем, поскольку первый раз сталкиваемся. Вот из всего, что видели, хотим присмотреться к Рекламной Мастерской. Уж очень нам понравились работы, которые они делали - http://www.reklamnaya-masterskaya.ru/reklama-na-avto. Может кто уже обращался к ним?) Подскажите как Вам, и стоит ли вообще?)