Недавно, в торговом центре открыли небольшой магазин одежды. Торгуем мужской и женской одеждой, хотим еще добавить детскую. Ищем оптовых поставщиков и производителей детской одежды для девочек и мальчиков до 12 лет.
А вы не думали съездить в соседний город на оптовый рынок? Может быть там найдете поставщика? А еще, как вариант - поспрашивайте насчет детской одежды там, где закупаете мужскую и женскую одежду, может вам подскажут выходы на поставщиков или производителей?!
Зачем далеко ездить? Сейчас в интернете можно найти практически все что хочешь, в том числе и поставщика или производителя. Сложней найти хорошее качество, но все же реально. Так что, если вас интересует детская одежда от производителя по оптовым ценам, советую посмотреть вот здесь. Надеюсь пригодиться.