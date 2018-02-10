В прошлом году купил себе мотоблок, очень мне нравится. Раньше то я все сам делал в огороде, а сейчас у меня появился такой помощник. Теперь хочу купить навесное оборудование для мотоблока. Нужна мне картофелесажалка. Подскажите, где можно подешевле купить?
У нас есть универсальная картофелесажалка, подходит к любому мотоблоку. Мы продаем, так как переезжаем, и она нам больше без надобности. Если хотите могу выслать фото, о цене договоримся. Напишите мне в личку, если заинтересовало мое предложение, можете пообщаться мужем, он вам более подробно все расскажет.
Сам два года назад купил мотоблок, теперь не нарадуюсь. Действительно облегчает работу, представить себе не могу, как я раньше все сам делал. Хотя участок земли у меня не слишком большой, тем не менее было сложно. Можно поискать навесное для мотоблока в интернет магазинах. Вот здесь, к примеру, посмотрите: https://kronos5.ru/katalog/navesnoe-obor...e-k-motoblokam/. В ценах я особо не разбираюсь, но возможно вам что-то подойдет.