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    Пт., 9 февраля 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Бытовая техника для кухни
    • Сегодня! Anastasia_D Cегодня в 18:43 «Ответить»
      Всем привет, сейчас занимаемся поиском качественной плиты и вытяжки. В обычным магазинах если честно выбор небольшой, хочется что бы все гармонировало между собой, и конечно выглядело стильно, ведь ремонт делаем в современном стиле. Подскажите где можно глянуть? Возможно у нас в городе есть какие-то магазины или в интернете.
      • Сегодня! AndriOK Cегодня в 18:50 «Ответить»
        А мы в Эльдорадо совсем недавно покупали духовой шкаф, так там приглянулось много моделей плит, а вот на вытяжки не смотрел, но уверен там тоже их предостаточно. Мне кажется вам стоит пойти в большой магазин с бытовой техникой и проконсультироваться с продавцами, думаю они хорошо ориентируются в товаре и смогут предложить вам то, что вам нужно.
        • Сегодня! Diesel Cегодня в 18:58 «Ответить»
          Не совсем пойму, что именно вас не устраивает в товарах, которые продаются в обычных магазинах? Там, на сколько я помню, есть и недорогие модели и подороже. Или возможно вы ищите элитную технику? Тогда вам стоит посмотреть в интернете продукцию премиум-класса, к примеру вот здесь можно купить Гагенау http://gaggenau.su/ Скорее всего цена на такую технику будет соответствующее, зато в немецком качестве ни у кого сомнений быть не должно.
          • Сегодня! Diademka Cегодня в 19:08 «Ответить»
            Мы брали плиту LG, там много различных функций, сенсор и вообще, я сперва даже разобраться толком не могла что к чему)) Возможно у вас запросы просто отличаются, но в таком случае нужно спрашивать у специалистов, которые занимаются продажей полупрофессиональной или даже профессиональной техникой.
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