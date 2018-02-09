Всем привет, сейчас занимаемся поиском качественной плиты и вытяжки. В обычным магазинах если честно выбор небольшой, хочется что бы все гармонировало между собой, и конечно выглядело стильно, ведь ремонт делаем в современном стиле. Подскажите где можно глянуть? Возможно у нас в городе есть какие-то магазины или в интернете.
А мы в Эльдорадо совсем недавно покупали духовой шкаф, так там приглянулось много моделей плит, а вот на вытяжки не смотрел, но уверен там тоже их предостаточно. Мне кажется вам стоит пойти в большой магазин с бытовой техникой и проконсультироваться с продавцами, думаю они хорошо ориентируются в товаре и смогут предложить вам то, что вам нужно.
Не совсем пойму, что именно вас не устраивает в товарах, которые продаются в обычных магазинах? Там, на сколько я помню, есть и недорогие модели и подороже. Или возможно вы ищите элитную технику? Тогда вам стоит посмотреть в интернете продукцию премиум-класса, к примеру вот здесь можно купить Гагенау http://gaggenau.su/ Скорее всего цена на такую технику будет соответствующее, зато в немецком качестве ни у кого сомнений быть не должно.
Мы брали плиту LG, там много различных функций, сенсор и вообще, я сперва даже разобраться толком не могла что к чему)) Возможно у вас запросы просто отличаются, но в таком случае нужно спрашивать у специалистов, которые занимаются продажей полупрофессиональной или даже профессиональной техникой.