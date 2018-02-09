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    Пт., 9 февраля 2018г.
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    Тема: Камин для дома, нужен он вообще ??
    • Сегодня! VALKO Cегодня в 18:30 «Ответить»
      и какой брать електро, био....что еще есть ? кто может пользовался как они ?
      • New! Lazik665 Cегодня в 22:59 «Ответить»
        Как по мне ето просто трата денег, или ставить настоящий, или не ставить вообще, а ето не камин а картинка...того ощущения что есть от живого камина, не будет
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