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Тема: Подарки на фирму
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Подарки на фирму
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Сегодня!
Klinton
Cегодня в 15:55
«Ответить»
вот видел когда то очень прикольные типа букеты, или композиции из конфет, очень ярко и красиво, так вот это можно где то заказать, типа что бы сделали чисто по моим нуждам, для подарков на фирму ???
New!
Oldmen65
Cегодня в 22:54
«Ответить»
Ну так вы же где то видели ?! Вот там и закажите, как вариант, но такое делают в основном чисто как самоделки, тоесть ето не массовое изготовление, нужно умелиц искать.
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Smeren
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Cегодня в 22:42
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