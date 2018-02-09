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    Пт., 9 февраля 2018г.
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    Тема: Подарки на фирму
    • Сегодня! Klinton Cегодня в 15:55 «Ответить»
      вот видел когда то очень прикольные типа букеты, или композиции из конфет, очень ярко и красиво, так вот это можно где то заказать, типа что бы сделали чисто по моим нуждам, для подарков на фирму ???
      • New! Oldmen65 Cегодня в 22:54 «Ответить»
        Ну так вы же где то видели ?! Вот там и закажите, как вариант, но такое делают в основном чисто как самоделки, тоесть ето не массовое изготовление, нужно умелиц искать.
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