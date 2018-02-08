Международный опыт работы всегда приветствуется при трудоустройстве. Если вы еще учитесь или не так давно окончили университет по специальности, связанной с туризмом и гостинично-ресторанным бизнесом, то стажировка в Германии для студентов как раз для вас. Помимо вышеперечисленных условий, нужно хорошо владеть английским, иметь желание развиваться и прилагать усилия для профессионального роста. Возраст участника должен быть от 18 до 35 лет. Длится стажировка обычно полгода, в течение которых можно найти время не только на работу, а и на путешествия, совершенствование немецкого языка и погружение в атмосферу этой удивительной европейской страны.
Подробнее на: https://anywayplus.ru/p/ctazhirovka-hospitality-germaniya/