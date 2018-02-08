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    Чт., 8 февраля 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Титановая проволока
    • Сегодня! Георг Cегодня в 11:50 «Ответить»
      Нам для работы предприятия, в связи выпуском новой продукции, нужна титановая проволока. У наших поставщиков её не оказалось. Подскажите, пожалуйста, где её можно закупать по нормальной цене?
      • Сегодня! Ивановна Cегодня в 11:57 «Ответить»
        Я думаю, что выгоднее всего Вам самим закупать такую проволоку, без посредников. Вам надо найти, кто выпускает такую продукцию и заключить с ним договор. Так можете хорошо сэкономить.
        • Сегодня! Андрей Ветров Cегодня в 12:04 «Ответить»
          Хорошо сэкономить можно лишь в том случае, если производитель титановой проволоки находится совсем не далеко от заказчика. А если он расположен за многие сотни километров, то как бы титановая проволока Вам ещё дороже не обошлась, чем при закупке у посредника. Проще найти нормального поставщика и закупать у него. Можете посмотреть условия, к примеру, в этой компании http://cvet-metall.com/titan/titanovaya-provoloka/. Возможно, они Вас устроят.
          • Сегодня! Громада Cегодня в 12:10 «Ответить»
            Смотря какой объём титановой проволоки Вам нужен для производства. А то, как вариант, можете поискать её на своих металлобазах. Тогда и за доставку особых трат не будет.
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