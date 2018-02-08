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    Чт., 8 февраля 2018г.
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    Тема: Такси по Крыму
    • Сегодня! dmitri34 Cегодня в 09:52 «Ответить»
      Здравствуйте. Подскажите надежный такси по Крыму. Хотим поехать из аэропорта Симферополя в Севастополь.
      • Сегодня! Мария44 Cегодня в 15:32 «Ответить»
        Планируя свой отдых, хочется предусмотреть все детали, чтобы потом не было неприятных заминок. «На чем добраться из аэропорта до места назначения?» - один из первых вопросов, которые нужно продумать заранее. В Крыму удобнее и быстрее всего это сделать на такси. Однако, не смотря на равное расстояние, которое придется преодолеть водителям разных фирм, стоимость поездок может сильно отличаться. Прежде чем заказать такси вам стоит узнать некоторые тонкости о данном виде общественного транспорта.
        • Сегодня! Sergei44 Cегодня в 19:03 «Ответить»
          Доброго времени суток. Могу порекомендовать отличный ресурс http://simferopol-sevastopol.ru/ , где сами недавно обращались и остались очень довольны как качеством обслуживания, так и низкими ценами. Обслуживание на высоком уровне, заказ принимают очень быстро настоящие профессионалы своего дела, можете смело обращаться, серьезный и надежный ресурс.
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