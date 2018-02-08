Планируя свой отдых, хочется предусмотреть все детали, чтобы потом не было неприятных заминок. «На чем добраться из аэропорта до места назначения?» - один из первых вопросов, которые нужно продумать заранее. В Крыму удобнее и быстрее всего это сделать на такси. Однако, не смотря на равное расстояние, которое придется преодолеть водителям разных фирм, стоимость поездок может сильно отличаться. Прежде чем заказать такси вам стоит узнать некоторые тонкости о данном виде общественного транспорта.
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