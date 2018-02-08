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    Чт., 8 февраля 2018г.
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    Тема: школьная форма
    • lora 72 Вчера в 23:39 «Ответить»
      смотрю уже в магазинах появилась школьная форма на 2018 год. скажите ещё не рано покупать?
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