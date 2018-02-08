Программисты сейчас очень хорошо зарабатывают, и я решил освоить эту профессию за ближайшие несколько лет, потому что нынешняя работа моя мне не нравится, да и денег приносит немного. Так вот как вы считаете, какие языки программирования являются наиболее перспективными?
Все зависит от того, в какой области вы хотите работать. Для разработки игр используются одни языки, для создания сайтов другие и т.д. Так что нужно сначала определиться с этим вопросом, а потом уже выбирать какой-то конкретный язык.
Я думаю, что вам обязательно стоит освоить программирование на PHP, данный язык очень широко используется, и специалисты, которые в совершенстве им владеют, очень хорошо зарабатывают. При обучении советую использовать сайты в интернете вроде этого - http://php.ru.net/ , и различные онлайн-школы. Так вы сможете достаточно быстро этот язык изучить.