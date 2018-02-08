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    Чт., 8 февраля 2018г.
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    Тема: Языки программирования.
    • Fades Вчера в 22:56 «Ответить»
      Программисты сейчас очень хорошо зарабатывают, и я решил освоить эту профессию за ближайшие несколько лет, потому что нынешняя работа моя мне не нравится, да и денег приносит немного. Так вот как вы считаете, какие языки программирования являются наиболее перспективными?
      • Tamavil Вчера в 23:04 «Ответить»
        Все зависит от того, в какой области вы хотите работать. Для разработки игр используются одни языки, для создания сайтов другие и т.д. Так что нужно сначала определиться с этим вопросом, а потом уже выбирать какой-то конкретный язык.
        • Useyaryl Вчера в 23:28 «Ответить»
          Я думаю, что вам обязательно стоит освоить программирование на PHP, данный язык очень широко используется, и специалисты, которые в совершенстве им владеют, очень хорошо зарабатывают. При обучении советую использовать сайты в интернете вроде этого - http://php.ru.net/ , и различные онлайн-школы. Так вы сможете достаточно быстро этот язык изучить.
          • Froinivim Вчера в 23:43 «Ответить»
            На вашем месте я бы начал учиться программированию с языка C, ну либо с C#. А потом уже можно будет переходить на какие-то более сложные языки, и вам уже будет проще.
            • Mihaj Вчера в 23:44 «Ответить»
              Для ПК лучше всего знать СИ и СИ++.
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