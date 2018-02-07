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    Ср., 7 февраля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: А никого сейчас бессонница не мучает, после праздников?
    • New! МихаилТ Cегодня в 20:36 «Ответить»
      А никого сейчас бессонница не мучает, после праздников? Я так подозреваю что у меня она из-за того что режим сбился, на ночной образ жизни знаете ли в праздники перешел, и теперь на дневной перейти не могу. Раньше само какт о проходило, пару дней и заново привыкал ночью спать, днем работать, а сейчас ни в какую сна нет, может меня меня кто-то проклял.
      • New! manoninvitaly Cегодня в 22:20 «Ответить»
        Сам себя ты проклял, большинство расстройств сна, связано именно с нарушением гигиены сна. У меня раньше тоже само проходило, а сейчас только Мелаксеном восстанавливаюсь, вот уже де в недели, по таблетке перед тем как лечь спать выпиваю, вроде уже сплю нормально.
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