А никого сейчас бессонница не мучает, после праздников? Я так подозреваю что у меня она из-за того что режим сбился, на ночной образ жизни знаете ли в праздники перешел, и теперь на дневной перейти не могу. Раньше само какт о проходило, пару дней и заново привыкал ночью спать, днем работать, а сейчас ни в какую сна нет, может меня меня кто-то проклял.
Сам себя ты проклял, большинство расстройств сна, связано именно с нарушением гигиены сна. У меня раньше тоже само проходило, а сейчас только Мелаксеном восстанавливаюсь, вот уже де в недели, по таблетке перед тем как лечь спать выпиваю, вроде уже сплю нормально.