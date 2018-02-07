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    Ср., 7 февраля 2018г.
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    Тема: Выбираем вместе мебель в ванную
    • Сегодня! Ефира Cегодня в 16:53 «Ответить»
      Из чего сделать фасады и стенки шкафчика в ванной? Предлагали на стенки влагостойкий ДСП "эггер", на фасады ламинированную МДФ. Будет ли это правильным решением?
      • Сегодня! Мадлен Cегодня в 17:23 «Ответить»
        "эггер" - хорошее ДСП, но использование его в помещении с повышенной влажномтью не оправдано. Наличие необработанных торцов однозначно не рекомендуеться. Аналогично и к фасадам из МДФ. Посмотрите мебель "конторы" МОЙДОДЫР. А вообще то и ванны бывают разные
        • Сегодня! Юличка28 Cегодня в 17:30 «Ответить»
          Да из всего делают. И из обычного ДСП и из влагостойкого и из МДФ крашенного и под пленкой. Смотря как воду лить - на мебель или рядом На мой вгляд самый защищенный вариант - крашенное МДФ (и фасады и корпус) Московская фирма "Акватон", белорусская "Керама" и еще много других именно так и делают, хотя возможно у них корпус и из влагостойкого ДСП, что по цене- тоже самое. Если из дерева, то я не подскажу - сам только учусь
          DODG вот делал фасады для ванной комнаты из мебельного щита и даже несколько потопов пережили.
          • New! Сицилия Cегодня в 21:53 «Ответить»
            Вы под заказ хотите или все таки готовую мебель планируете купить?
            В случае второго варианта, связанного с покупкой готовой мебели, именно замечу что в специализированном интернет магазине Сантехника Тут вы найдете приличное по истине предложение. Как оно выглядит вы можете вот здесь http://santehnika-tut.ru/mebel-dlya-vannoj/ именно узнать...советую с таковым выбором именно ознакомится.
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