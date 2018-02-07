Как считаете, стоит ли покупать Mercedes W222 в кредит? Очень хочу себе данный автомобиль, но так как автомобиль очень дорогой, то и переплата будет достаточно большой, и я никак не решу, стоит оно того или нет.
Я бы на вашем месте в лизинг Мерседес такой купил, это выгоднее, вот здесь можете глянуть, какие условия - http://mercedesbenzleasing.ru/ . Мне вообще очень нравится, что в России лизинг в последнее время набирает популярность, и появилось достаточно много компаний, которые работают не только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, но и с физическими лицами.
Кстати лизинг - это и правда неплохой вариант. Хотя я лично считаю, что машину лучше за свои деньги покупать. А лучше вообще не покупать, ведь автомобили не только сами по себе дорогие, нужно же еще кучу денег отдавать за страховку, ТО и бензин.