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    Ср., 7 февраля 2018г.
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    Тема: Прокат микроавтобуса
    • Сегодня! Kostaray Cегодня в 15:04 «Ответить»
      Планируем компанией рвануть в маленький тур по Украине и хотим воспользоваться услугой прокат микроавтобусов в Киеве , примерно на полторы недели. Хотим взять в компании https://7cars.com.ua/cat-auto/arenda-mikroavtobusa/ , но с арендой никогда не связывались. Хочу узнать у Вас есть ли подводные камни какие-то или хитрости со стороны фирмы? Заранее спасибо
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