Давно не сталкивалась с такой проблемой, но поставили диагноз – рак толстого кишечника. Хорошо, теперь у нас есть время на лечение. И сейчас в срочном порядке выбираем клинику. Хотелось бы, чтобы хорошо лечение прошло. Уже и про Израиль думали… но боимся, что бабулечка тяжело дорогу перенесет, у нее есть проблемы с сердцем. Сейчас думаем про университетский онкологический центр, посмотрели, они занимаются этой проблемой - http://onkoklinik.ru/pacientam/poleznie-...hol-kishechnika. Если кто не дай Бог сталкивался с этой проблемой, подскажите, можно нам туда обращаться, помогут ли?