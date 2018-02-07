Купили новый дом без мебели. Теперь нужно обставить всю мебель.Но в этот раз хотим все из натурального дерего и чтобы можно было все купить в одном месте. Подскажите из своего опыта что,где и как? Спасибо!
срок службы и надежность мебели из массива дерева превышает срок службы изделий из других материалов, однако долго прослужит она вам и сохранит свой отличный внешний вид лишь при надлежащем постоянном уходе
Мы тоже любим мебель из натурального дерево.Поэтому обставили всю мебель в доме из этой http://www.murom-mebel.com/ компании .Они являются производителями мебели, поэтому принимают заявки с индивидуальными параметрами (габариты, комплектация, цвет дерева и ткани, декоративные элементы и пр.). Немаловажным фактом является и то, что покупка с фабрики обойдется дешевле за счет отсутствия торговых наценок.