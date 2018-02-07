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    Ср., 7 февраля 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Мебель из натурального дерева.
    • Сегодня! Igor33 Cегодня в 09:24 «Ответить»
      Купили новый дом без мебели. Теперь нужно обставить всю мебель.Но в этот раз хотим все из натурального дерего и чтобы можно было все купить в одном месте. Подскажите из своего опыта что,где и как? Спасибо!
      • Сегодня! Krutoy Cегодня в 11:11 «Ответить»
        Так как цена на такой мебель достаточно велика, нужно определиться с бюджетом и, что конкретно необходимо приобрести, А после этого прицениваться и выбирать понравившуюся вещь.
        • Сегодня! Pasha11 Cегодня в 13:08 «Ответить»
          срок службы и надежность мебели из массива дерева превышает срок службы изделий из других материалов, однако долго прослужит она вам и сохранит свой отличный внешний вид лишь при надлежащем постоянном уходе
          • Сегодня! Oleg5 Cегодня в 16:49 «Ответить»
            Мы тоже любим мебель из натурального дерево.Поэтому обставили всю мебель в доме из этой http://www.murom-mebel.com/ компании .Они являются производителями мебели, поэтому принимают заявки с индивидуальными параметрами (габариты, комплектация, цвет дерева и ткани, декоративные элементы и пр.). Немаловажным фактом является и то, что покупка с фабрики обойдется дешевле за счет отсутствия торговых наценок.
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