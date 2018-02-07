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    Ср., 7 февраля 2018г.
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    Тема: Деньги из хлама
    • New! Oleg5 Cегодня в 08:48 «Ответить»
      Привет всем, дома валяются старые радио, не работающий компьютер и еще несколько приборов.На днях собрался все выкинуть в мусор, но вдруг вспомнил что , как то слышал о возможности сдать такие вещи и получить деньги.Теперь ищу куда бы все это сдать, если знаете подскажите пожалуйсто.
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