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    Ср., 7 февраля 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Выбор аккумулятора.
    • Fades Вчера в 23:12 «Ответить»
      Есть здесь те, кто разбирается в автомобильных аккумуляторах? Мне нужно поменять АКБ на Рено Логан, но я никак не могу решить, какой аккумулятор выбрать. Если подскажете, буду очень благодарен.
      • Froinivim Вчера в 23:21 «Ответить»
        Мне кажется, что лучше всего использовать оригинальные запчасти, и аккумулятор рекомендую ставить такой же, какой стоял в этом автомобиле, когда вы его покупали.
        • Useyaryl Вчера в 23:27 «Ответить»
          http://vipakb.store/blog/kakoy-akkumulya...-na-reno-logan/ - вот эту статью например почитайте, там как раз написано, какой аккумулятор на Рено Логан ставить нужно. Надеюсь, что это поможет вам с выбором определиться. Ну либо вы можете просто сходить в какой-нибудь автомагазин, и у продавца-консультанта попросить совета насчет выбора аккумулятора для вашего автомобиля.
          • Tamavil Вчера в 23:38 «Ответить»
            А мне кажется, что советам консультантов не стоит доверять. Они вам посоветуют то, что плохо продается, либо то, за что им больший бонус заплатят. Лучше все-таки выбирать самостоятельно.
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