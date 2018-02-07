Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 7 февраля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 182 посетителя
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Подскажите, где лучше всего будет провести хирургическую операцию ребёнку.
    • Smeren Вчера в 23:12 «Ответить»
      Подскажите, где лучше всего будет провести хирургическую операцию ребёнку.
      • Сегодня! Xirthare Cегодня в 00:54 «Ответить»
        Точно могу сказать, что лучше всего в мире детская хирургия развита в Израиле. Прочтите эту статью https://pro-medical.org/%D0%9E%D1%82%D0%...%B3%D0%B8%D1%8F . Из неё Вы узнаете, как именно попасть в клиники этой страны, и много чего ещё.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода