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Ср., 7 февраля 2018г.
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Форум: Медицина и Здоровье
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Тема: Подскажите, где лучше всего будет провести хирургическую операцию ребёнку.
Форум:
Медицина и Здоровье
Новая тема
Тема:
Подскажите, где лучше всего будет провести хирургическую операцию ребёнку.
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Smeren
Вчера в 23:12
«Ответить»
Подскажите, где лучше всего будет провести хирургическую операцию ребёнку.
Сегодня!
Xirthare
Cегодня в 00:54
«Ответить»
Точно могу сказать, что лучше всего в мире детская хирургия развита в Израиле. Прочтите эту статью
https://pro-medical.org/%D0%9E%D1%82%D0%...%B3%D0%B8%D1%8F
. Из неё Вы узнаете, как именно попасть в клиники этой страны, и много чего ещё.
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